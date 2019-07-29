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Принцесса Евгения перенесла тяжелую операцию в детстве

Возможно, именно детская травма мешает принцессе забеременеть.

Принцесса Евгения перенесла тяжелую операцию в детстве
Мать принцессы Евгении опровергла слухи о ее беременности Фото: Globallookpress.com

Поклонники королевской семьи всегда рады новостям о свадьбах и рождении детей. После появления на свет малыша Арчи Виндзора фанаты обратили свой взор на принцессу Евгению.

Дочь принца Эндрю вышла замуж в октябре 2018 года, и, хотя сама она пока даже не намекала на беременность, букмекеры уже вовсю принимают ставки, когда появится малыш. Поклонники же припоминали более свободные наряды принцессы на публичных мероприятиях, отказ от спиртного и многие другие детали, которые могли бы указывать на интересное положение.

Конец слухам решила положить мать Евгении, экс-супруга принца, Сара Фергюсон. Во время светского приема в доме американского бизнесмена Эрни Боха-младшего бывшая герцогиня Йоркская выступала перед гостями. Видео с ее речью попало в Сеть.

Сара вспомнила, что ее дочь Евгения в детстве перенесла крайне тяжелую операцию на позвоночнике. Она длилась почти восемь часов, в спину принцессе установили 20-сантиметровые титановые стержни, и у нее на всю жизнь остался большой шрам. Вскоре после этого кто-то спросил Фергюсон о появлении внуков.

«Что я вам могу сказать… Она (Евгения) точно не беременна», — заявила Сара.

Поклонники предположили, что, вероятно, тяжелая болезнь и операция повлияли на здоровье принцессы, из-за чего она может испытывать трудности с зачатием.

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Британская королевская семьяпринц Эндрюпринцесса ЕвгенияСара Фергюсон

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Принцесса Евгения перенесла тяжелую операцию в детстве
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