Принцесса Евгения перенесла тяжелую операцию в детстве

Поклонники королевской семьи всегда рады новостям о свадьбах и рождении детей. После появления на свет малыша Арчи Виндзора фанаты обратили свой взор на принцессу Евгению.

больше по теме Внучка королевы Елизаветы спровоцировала слухи о беременности Поклонники считают, что принцесса готова сделать важное объявление.

Дочь принца Эндрю вышла замуж в октябре 2018 года, и, хотя сама она пока даже не намекала на беременность, букмекеры уже вовсю принимают ставки, когда появится малыш. Поклонники же припоминали более свободные наряды принцессы на публичных мероприятиях, отказ от спиртного и многие другие детали, которые могли бы указывать на интересное положение.

Конец слухам решила положить мать Евгении, экс-супруга принца, Сара Фергюсон. Во время светского приема в доме американского бизнесмена Эрни Боха-младшего бывшая герцогиня Йоркская выступала перед гостями. Видео с ее речью попало в Сеть.

Сара вспомнила, что ее дочь Евгения в детстве перенесла крайне тяжелую операцию на позвоночнике. Она длилась почти восемь часов, в спину принцессе установили 20-сантиметровые титановые стержни, и у нее на всю жизнь остался большой шрам. Вскоре после этого кто-то спросил Фергюсон о появлении внуков.

«Что я вам могу сказать… Она (Евгения) точно не беременна», — заявила Сара.

Поклонники предположили, что, вероятно, тяжелая болезнь и операция повлияли на здоровье принцессы, из-за чего она может испытывать трудности с зачатием.