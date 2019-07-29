Беременная Решетова призналась, что ей мало трех котов

Анастасия Решетова носит под сердцем ребенка от рэпера Тимати. Тренироваться быть заботливой мамой она решила на котиках. По такому случаю дома у модели появилось три домашних питомца, но, как оказалось, это не предел.

Подписчики активно интересуются у Анастасии, планирует ли она взять еще котейку или трех вполне достаточно?

Но девушка уверена, что не стоит ограничиваться на достигнутом. Она написала «планируем».

Многие посоветовали взять питомца из приюта или просто с улицы, но Анастасия пока предпочла не делиться планами относительно того, какая родословная будет у нового питомца.

Ранее экс-возлюбленная Тимати Алена Шишкова проговорилась, что исполнитель и модель уже знают пол будущего ребенка. Анастасия Решетова подарит рэперу сына, пишет сайт Dni.ru.