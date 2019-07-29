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Беременная Решетова призналась, что ей мало трех котов

Девушка Тимати планирует увеличить количество пушистых домоседов.

Беременная Решетова призналась, что ей мало трех котов
Возлюбленная Тимати призналась, что хочет завести очередного котика ФОТО: Global Look Press

Анастасия Решетова носит под сердцем ребенка от рэпера Тимати. Тренироваться быть заботливой мамой она решила на котиках. По такому случаю дома у модели появилось три домашних питомца, но, как оказалось, это не предел.

Подписчики активно интересуются у Анастасии, планирует ли она взять еще котейку или трех вполне достаточно?

Анастасия Решетова призналась, что хочет завести четвертого котика
ФОТО: https://www.instagram.com/p/B0bk5-KhW4_/

Но девушка уверена, что не стоит ограничиваться на достигнутом. Она написала «планируем».

Многие посоветовали взять питомца из приюта или просто с улицы, но Анастасия пока предпочла не делиться планами относительно того, какая родословная будет у нового питомца.

Ранее экс-возлюбленная Тимати Алена Шишкова проговорилась, что исполнитель и модель уже знают пол будущего ребенка. Анастасия Решетова подарит рэперу сына, пишет сайт Dni.ru.

 

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Анастасия РешетоваТимати

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Беременная Решетова призналась, что ей мало трех котов
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