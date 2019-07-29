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Оскар Кучера получил в Америке гастрономический подарок с Байкала

Актер признался в Instagram, что скучает по российской еде и неожиданно получил копченого омуля.

Оскар Кучера получил в Америке гастрономический подарок с Байкала
Оскар Кучера все лето проводит в Америке ФОТО: Global Look Press

Оскар Кучера все лето 2019 года проводит в Америке. Причин на это несколько: дети отдыхают, наслаждаются солнцем и морем, супруга актера недавно родила ребенка, а многодетный отец только и успевает, что смотреть за своим семейством, чтобы все жили мирно и счастливо.

Актер не скрывает, что в Майами семье очень комфортно, но не может не признать, что иногда скучает по еде из России. Приступами гастрономической ностальгии он поделился со своими подписчиками в Instagram.

«Провел неделю в Италии, наелся пасты и пиццы, и страшно захотелось гречки поесть! Или в Турции кебабами питался каждый день, замечтал о докторской колбасе, о которой там и не слышали», — приводит примеры Кучера.

Это не просто рассуждения о жизни, а настоящий пост благодарности. Ведь россиянин даже представить не мог, что на другом континенте ему вручат копченого омуля с Байкала. Драгоценный презент сделал друг актера, чем привел звезду в настоящий восторг.

«Привез настоящего, взаправдашнего копченого омуля с Байкала, я чуть язык не проглотил. Сразу понял, как же мне не хватало телец соленой рыбки в крови», -делится своим гастрономическим счастьем Оскар Кучера.

Актер остался очень доволен, но предпочел не называть всех счастливцев, кому довелось отведать деликатес с Байкала, пишет сайт argumenti.ru.

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Оскар Кучера получил в Америке гастрономический подарок с Байкала
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