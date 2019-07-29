ЗВЕЗДЫ

Инна Михайлова объяснила, почему всегда сопровождает мужа

По словам супруги музыканта, она неотъемлемая часть его команды.

Инна Михайлова объяснила, почему всегда сопровождает мужа
Жена Стаса Михайлова сопровождает его на концертах/globallookpress.com

Супруга певца Стаса Михайлова Инна объяснила в Instagram, почему она всегда сопровождает мужа на все фестивали и концерты. По ее словам, она член его команды, неотъемлемая часть, как техники, музыканты и бэк-вокал. При этом девушка принципиально избегает общения с прессой, потому что ей это все не важно. Главное для нее — помочь супругу в работе и его творческом процессе.

Также Инна Михайлова высказалась о скандале, в котором оказалась замешана. Напомним, что в СМИ появилась информация о том, что девушка потребовала уволить ведущего на фестивале «Жара», который позволили сравнить ее мужа и музыканта Григория Лепса. Якобы тот попросил публику сделать вывод, «кто круче» из двух звезд.

Она привела цитату Эмина Агаларова, который сказал, что на самом деле никакого конфликта на «Жаре» между двумя звездами не было. По словам организатора популярного фестиваля, это просто чьи-то выдумки. Он общался после концерта с Лепсом и Михайловым. Никаких претензий у них друг к другу нет.

«Справедливость восторжествовала! Чему я несказанно рада! Единственный момент – дело было совсем не в сравнении, а в некорректно заданном вопросе. Я не просто так уделяю этому большое внимание… Ведь если бы обсуждался реальный инцидент, я бы не сказала ни слова, но когда появляются какие-то непроверенные, горячие якобы «факты», это вызывает неприятие и возмущает до глубины души!» — заявила супруга Стаса Михайлова.

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Григорий ЛепсИнна МихайловаСтас МихайловФестиваль "Жара-2019"Эмин Агаларов

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Инна Михайлова объяснила, почему всегда сопровождает мужа
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