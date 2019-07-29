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Главред Vogue рассказал, почему Маркл не будет на обложке

Герцогиня выступила в роли приглашенного редактора сентябрьского номера журнала.

Главред Vogue рассказал, почему Маркл не будет на обложке
Меган Маркл назвала причину, по которой не появится на обложке Vogue Фото: Globallookpress.com

Поклонники Меган Маркл с нетерпением ожидают нового выпуска британского Vogue, в котором герцогиня выступила в качестве приглашенного редактора. Знаменитое издание впервые практикует подобное сотрудничество за 103 года работы.

На обложке и страницах глянцевого журнала появятся лица и истории 15 женщин, пытающихся изменить мир к лучшему. Но почему же среди них не оказалось самой Меган Маркл?

На этот вопрос журналу People ответил главный редактор британского Vogue Эдвард Эннифул. По его словам, возможность появления герцогини на обложке обсуждалась с самого начала, и более того — именно этого больше всего хотели в руководстве издания.

«Мы с самого начала пытались уговорить ее стать лицом выпуска, но она сказала, что это будет выглядеть очень хвастливо. Ей хотелось сосредоточиться на историях женщин, которые восхищают ее», — прокомментировал Эннифул.

В новом выпуске читатели смогут узнать истории самых разных представительниц слабого пола — актрис, моделей, юристов, ученых и даже премьер-министра островного государства.

«Я рассчитываю, что все смогут увидеть, какие разные могут быть женщины, как многое они могут. Я рассчитываю, что вы будете вдохновлены их работой так же, как и я», — сказала однажды о своей работе Меган.

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Главред Vogue рассказал, почему Маркл не будет на обложке
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