ЗВЕЗДЫ

Меган Маркл озвучила единственное требование к визажисту журнала Vogue

Герцогиня Сассекская стала приглашенным редактором сентябрьского номера всемирно известного издания. И выступила в нем за трендовую естественность внешности.

Меган Маркл озвучила единственное требование к визажисту журнала Vogue
Меган Маркл считает веснушки украшением любого лица Фото: Globallookpress.com

Меган Маркл больше не будет сниматься в кино, однако не готова окончательно расстаться со светской жизнью. Герцогиня Сассекская стала приглашенным редактором сентябрьского номера всемирно известного журнала Vogue.

Кстати, за более чем столетнюю историю глянцевого издания подобной «должности» не было. Супруга принца Гарри дебютирует в этом звездном статусе. В выпуске, который будет составлен под ее руководством, будут истории 15 женщин, серьезно повлиявших на судьбу мирового сообщества.

Как сообщает People, Меган дала четкие инструкции фотографу и визажисту издания. Она объяснила, что если на лицах героинь номера будут веснушки, то их ни в коем случае нельзя таксировать или ретушировать.

Главный редактор британской версии журнала Эдвард Эннинфул рассказал изданию, что герцогиня специально позвонила ему, чтобы отметить эту важную деталь.

«Инструкции герцогини были предельно просты: я хочу видеть каждую веснушку! Ну, она просто развязала мне руки, ведь я тоже обожаю веснушки», — приводит журнал слова Эннифула.

Вероятно, жена герцога Сассекского придает этому такое значение, потому что конопатинки есть и у нее самой. Она признавалась, что во времена ее актерской карьеры гримеры не раз покрывали ее кожу таким плотным слоем тонирующего средства, что ни одной веснушки не было видно.

Визажист Дэниел Мартин, которого она наняла для свадьбы, сразу же был предупрежден, что все веснушки должны быть видны. Он сделал все в точности, как она хотела, чем вызвал восторг не только невесты, но и жениха.

«После церемонии Гарри все продолжал благодарить меня за то, что Меган выглядит как обычно», — поделился Мартин.

Еще в 2017 году, задолго до свадьбы, Маркл высказалась о природных пятнышках на лице в интервью журналу Allure.

«Всем женщинам с веснушками я хочу передать слова моего отца, которые очень много значат для меня по сей день. Они такие: лицо без веснушек — это ночь без звезд», — заявила Меган.

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Меган Маркл озвучила единственное требование к визажисту журнала Vogue
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