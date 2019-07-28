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Романтика в цветах: Дарья Пынзарь поделилась любовным настроением

Телезвезда продемонстрировала идиллию в отношениях с супругом.

Романтика в цветах: Дарья Пынзарь поделилась любовным настроением
Дарья Пынзарь / www.instagram.com/darya_pinzar86/

Бывшие участники «Дома-2» Дарья и Сергей Пынзарь — одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Они познакомились на знаменитой телестройке, а в 2010 году решили пожениться. Спустя год у Дарьи и Сергея родился первенец Артем, а второй мальчик Давид появился на свет в 2016 году.

Судя по всему, спустя столько лет отношений чувства между возлюбленными все еще сильны, как прежде. В доказательство этих слов Дарья опубликовала на своей странице в соцсети Instagram романтическое фото, на котором телезвезда нежно смотрит на мужа. Пара сидит на скамейке в лоне природы.

Большинство поклонников восхитились трогательным снимком и в очередной раз отметили, что Дарья и Сергей — прекрасная пара, на которую хочется равняться. Фанаты также пожелали семейного счастья бывшим участникам «Дома-2».

«Красивые, счастья Вам», «Супер семья!», «Замечательная пара. Всегда вами любуюсь», «Счастья Вам, молодежь!!!», «Душа радуется за вас!», «Если честно, из всего «Дома-2» единственная пара, про которую хочется сказать — верю и по любви, без расчёта с чьей-либо стороны», — отметили подписчики в комментариях.

Напомним, на днях Дарья Пынзарь устроила шумную вечеринку в честь дня рождения старшего сына Артема — мальчику исполнилось восемь лет.

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Романтика в цветах: Дарья Пынзарь поделилась любовным настроением
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