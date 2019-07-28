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«Я люблю тебя»: шведский певец Боссон расцеловал Лолиту

55-летняя российская певица не теряет времени после расставания с молодым мужем.

«Я люблю тебя»: шведский певец Боссон расцеловал Лолиту
Лолита / global look press

Недавно 55-летняя Лолита рассталась со своим молодым мужем после девяти лет брака, и теперь певица наслаждается свободой и обществом мужчин.

Артистка без стеснения демонстрирует подписчикам, что вниманием представителей сильного пола она не обделена. Так, на своей странице в соцсети Instagram Лолита опубликовала совместное видео со шведским певцом Боссоном, в котором скандинавский артист осыпал комплиментами российскую артистку, расцеловал и даже признался ей в любви.

«Она потрясающая женщина, у нее потрясающая личность. Мне нравится ее чувство юмора, я люблю эту девушку», — сказал по-английски Боссон и добавил уже на русском — «Я люблю тебя».

Однако Лолита успокоила поклонников, написав у себя в Instagram, что между артистами только искренняя дружба. 55-летняя певица также призналась, что отбила все ладони во время выступления Боссона в Алма-Ате.

Напомним, ранее Лолита откровенно рассказала звезде YouTube Насте Ивлеевой, сколько у нее было интимных партнеров в жизни.

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БоссонЛолитаЛолита Милявскаяпоцелуипризнание в любви

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«Я люблю тебя»: шведский певец Боссон расцеловал Лолиту
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