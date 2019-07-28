Ягудин исполнил танцевальное па с дочерью на улице

Комплексы – вот, что на самом деле может помешать танцору и фигуристу. Олимпийский чемпион и примерный семьянин Алексей Ягудин знает это на не понаслышке. Своих дочерей он тоже старается избавить от психологических зажимов. А иначе как объяснить его танцы вместе с младшей Мишель на улицах Ялты?

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Веселое видео фигурист выложил в свой блог. «Хорошего всем вечера! Мы с Мишель после спектакля «Ромео и Джульетта» танцуем на набережной Ялты», — написал он в Instagram. Речь идет о ледовом шоу Ильи Авербуха, гастроли которого будут продолжаться в Крыму до конца сентября.

Кстати, 3-летняя Мишель Ягудина тоже с некоторых пор имеет собственный блог в Instagram под ником @michelyagudina. Правда подписчиков у нее немного – чуть более 700 человек на момент публикации.

У старшей дочери 10-летней Елизаветы Ягудиной подписчиков еще меньше – чуть более 500.

Известно, что спортсмен воспитывает детей вместе с супругой Татьяной Тотьмяниной в строгости. Они ограничивают им доступ к гаджетам, следят за тем, чтобы девочки больше времени проводили за книгами, играми и живыми беседами.