Бритни Спирс показала эффективные упражнения для потери веса

После выхода из психиатрической клиники в апреле этого года Бритни Спирс решила всерьез заняться своей физической формой. Так, недавно 37-летняя певица призналась, что ей очень непросто похудеть.

Звезда откровенно рассказала фанатам, что даже сбросить полтора килограмма она может только с помощью упорных физических тренировок.

37-летняя Спирс продолжает войну с лишним весом. Так, накануне она сообщила, что снова набрала килограмм, и теперь певица снова вернулась в спортзал.

В этот раз икона нулевых решила поделиться с подписчиками в соцсети Instagram эффективными упражнениями для потери веса.

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Стоит отметить, что борьба с лишними килограммами — не единственная проблема Бритни. Недавно она призналась, что страдает от сильных головных болей и астмы. Также у артистки слабое зрение и она часто подвергается стрессу. Поклонникам, у которых похожие проблемы со здоровьем, Спирс посоветовала употреблять в пищу определенные фрукты и овощи.