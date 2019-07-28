ЗВЕЗДЫ

Последние фото Ники Никоновой удивили мистикой

Во время свадебного путешествия - погибшая актриса из фильма «Брестская крепость» - делилась снимками суровой природы Аляски.

Последние фото Ники Никоновой удивили мистикой
Ника Никонова/https://www.instagram.com/nika_trace/

24-летняя актриса, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», утонула в свой медовый месяц. Девушка не удержалась за натянутую веревку во время перехода реки и упала. Тяжелый намокший рюкзак утянул Нику под воду.

Ее супруг Петр Маркелов смог вытащить на берег только бездыханное тело молодой жены, и в отчаянии в течение получаса пытался привести ее в чувство при помощи искусственного дыхания. Но время было упущено, вернуть к жизни Нику ему не удалось.

Последние два года Ника жила в Нью-Йорке, где училась на режиссера-документалиста. А на Аляску молодожены приехали на следующий день после 1 июля, когда официально узаконили свои отношения. Во время путешествия Ника публиковала на своей страничке в Instagram фотографии необычной и суровой природы этого места с короткими комментариями на английском языке.

Какой поворот приняла жизнь!/instagram.com/nika_trace/
Пытаюсь прокатиться по Арктике. Моя любимая картина так далеко от Аляски! Как говорится «отчаявшиеся люди, делают отчаянные вещи»/instagram.com/nika_trace/
Я должна признать, что это очень приятно нажать на курок/instagram.com/nika_trace/
Аляска чувствует себя отдельным миром, живет своей собственной жизнью, не заботится об остальном. Мне потребовалось некоторое время, чтобы настроить скорость моего мозга после Нью-Йорка, но теперь я медленно начинаю чувствовать его вкус/instagram.com/nika_trace/

Говорят, Ника путешествовала по Аляске по следам американского путешественника Кристофера Маккэндлесса, известного как Александр Супербродяга. И повторила его трагическую судьбу.

Он путешествовал автостопом и в 1992 году с небольшим запасом пищи поселился в малообитаемой части штата в автобусе 1946 года выпуска, который стоял на берегу реки. А когда решил вернуться в цивилизацию, не смог этого сделать, разлившаяся река отрезала путь. Спустя четыре месяца Александр умер от истощения.

В 1996 году о его приключении вышла книга Джона Кракауэра «В диких условиях», по мотивам которой в 2007 году снят фильм «В диких условиях». С тех пор некоторые молодые люди пытаются повторить его путь.

Кстати, у реки через которую пыталась пройти Ника, очень быстрое течение, а накануне в этой местности еще прошли и обильные дожди.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Брестская крепость»Джон КракауэрНика Никонова

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Последние фото Ники Никоновой удивили мистикой
Интересно?
Поделись с друзьями: