Последние фото Ники Никоновой удивили мистикой

24-летняя актриса, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», утонула в свой медовый месяц. Девушка не удержалась за натянутую веревку во время перехода реки и упала. Тяжелый намокший рюкзак утянул Нику под воду.

Ее супруг Петр Маркелов смог вытащить на берег только бездыханное тело молодой жены, и в отчаянии в течение получаса пытался привести ее в чувство при помощи искусственного дыхания. Но время было упущено, вернуть к жизни Нику ему не удалось.

Последние два года Ника жила в Нью-Йорке, где училась на режиссера-документалиста. А на Аляску молодожены приехали на следующий день после 1 июля, когда официально узаконили свои отношения. Во время путешествия Ника публиковала на своей страничке в Instagram фотографии необычной и суровой природы этого места с короткими комментариями на английском языке.

Говорят, Ника путешествовала по Аляске по следам американского путешественника Кристофера Маккэндлесса, известного как Александр Супербродяга. И повторила его трагическую судьбу.

Он путешествовал автостопом и в 1992 году с небольшим запасом пищи поселился в малообитаемой части штата в автобусе 1946 года выпуска, который стоял на берегу реки. А когда решил вернуться в цивилизацию, не смог этого сделать, разлившаяся река отрезала путь. Спустя четыре месяца Александр умер от истощения.

В 1996 году о его приключении вышла книга Джона Кракауэра «В диких условиях», по мотивам которой в 2007 году снят фильм «В диких условиях». С тех пор некоторые молодые люди пытаются повторить его путь.

Кстати, у реки через которую пыталась пройти Ника, очень быстрое течение, а накануне в этой местности еще прошли и обильные дожди.