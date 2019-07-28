Маргарита Симоньян опубликовала фото мамы в купальнике

Известный журналист, главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян гордится своими родственниками и регулярно пополняет фотобанк своей страницы в Instagram.

Вслед за снимком со «счастливой кроватью» в Адлере, где блогер загадала третьего ребенка, последовало фото с родителями на пляже. В кадре – отец журналистки Симон Симоньян и мама Зинаида Симоньян. Пара немолодая, но с огоньком в глазах. Мама кокетливо стоит, выставив вперед ножку. Очевидно, что креативность в семье – норма, которая прививается с детства.

Известно, что родители телевизионщицы – люди из народа. Сейчас они на пенсии, папа когда-то занимался ремонтом холодильников, а мама продавала цветы. Об этом сообщает Википедия.

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У Маргариты и ее гражданского мужа Тиграна Кеосаяна, телеведущего, актера и режиссера, двое детей – шестилетняя Марьяна и пятилетний Баграт. Сейчас они в ожидании третьего малыша. Телеведущая регулярно делится в своем блоге советами по воспитанию детей, предпочитая наставлять их на путь истинный методом кнута и пряника.