Собчак сравнила Шнурова с жалким морячком

Ксения Собчак продолжила словесный баттл с Сергеем Шнуровым. На сей раз она посвятила оппоненту длинное стихотворение, посмеявшись над поэтическими навыками музыканта.
По сюжету очередного сатирического произведения Ксении Анатольевны, действие происходит в «исписанном лохами» туалете «ирландского паба финляндского вокзала». Именно здесь лидера группы «Ленинград» застала муза.
«В тельняшке (это он с корпоратива),
В клешах под китель (прямо, блин, поэт),
Сидит поэт и думает тоскливо
Про волны, паруса и якоря.
Поэт ужасно хочет выпить виски,
Чечетку сбацать, песен прокричать,
Но не судьба – он связан перепиской,
Письмо пришло, нельзя не отвечать!
Кто пишет? Профурсетка, баба, дура,
Ведущая и бывшая жена.
Что пишет? Что поэт г…й Шнуров,
И, кстати, даже пишет не она.
С ней рядом режиссер на режиссере,
Любой напишет, только помани…» — произносит на видео в своем Instagram Собчак.
Далее Ксения Анатольевна красочно описывает попытки Шнура выдавить из себя нечто остроумное, вместо которого получается лишь «громкий пук». И дает музыканту совет не мучиться, а идти на сцену заниматься тем, что он умеет, то есть петь песни. Стихи же, по мнению телезвезды-миллионерши, должна писать жена Шнурова Ольга Абрамова, которую он представляет в обществе как поэта. «Пускай она строчит, как Богомолов, поверь мне, это будет посмешней», — завершает она.
Напомним, поэтическая перепалка между звездами продолжается около полугода. Толчком для ссоры послужила размолвка лидера «Ленинграда» с женой Матильдой. Телеведущая тогда приняла сторону бывшей супруги.