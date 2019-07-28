Собчак сравнила Шнурова с жалким морячком

Ксения Собчак продолжила словесный баттл с Сергеем Шнуровым. На сей раз она посвятила оппоненту длинное стихотворение, посмеявшись над поэтическими навыками музыканта.

По сюжету очередного сатирического произведения Ксении Анатольевны, действие происходит в «исписанном лохами» туалете «ирландского паба финляндского вокзала». Именно здесь лидера группы «Ленинград» застала муза.

«В тельняшке (это он с корпоратива),

В клешах под китель (прямо, блин, поэт),

Сидит поэт и думает тоскливо

Про волны, паруса и якоря.

Поэт ужасно хочет выпить виски,

Чечетку сбацать, песен прокричать,

Но не судьба – он связан перепиской,

Письмо пришло, нельзя не отвечать!

Кто пишет? Профурсетка, баба, дура,

Ведущая и бывшая жена.

Что пишет? Что поэт г…й Шнуров,

И, кстати, даже пишет не она.

С ней рядом режиссер на режиссере,

Любой напишет, только помани…» — произносит на видео в своем Instagram Собчак.

Далее Ксения Анатольевна красочно описывает попытки Шнура выдавить из себя нечто остроумное, вместо которого получается лишь «громкий пук». И дает музыканту совет не мучиться, а идти на сцену заниматься тем, что он умеет, то есть петь песни. Стихи же, по мнению телезвезды-миллионерши, должна писать жена Шнурова Ольга Абрамова, которую он представляет в обществе как поэта. «Пускай она строчит, как Богомолов, поверь мне, это будет посмешней», — завершает она.

Напомним, поэтическая перепалка между звездами продолжается около полугода. Толчком для ссоры послужила размолвка лидера «Ленинграда» с женой Матильдой. Телеведущая тогда приняла сторону бывшей супруги.