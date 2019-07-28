Принц Гарри готов активнее заступаться за Меган Маркл

По словам источника, приближенного к королевской семье, герцог обеспокоен, что, возможно, недостаточно защищает жену от нападок СМИ и хейтеров в Сети.

Меган Маркл нередко сравнивают с Кейт Миддлтон. При этом в вину первой ставят недопустимое поведение, спровоцировавшее критику со стороны прессы и простого народа, тогда как герцогиня Кембриджская с самого начала не давала поводов о себе судачить.

Но на самом деле, как напоминает Express, все было в точности до наоборот. Да, Кейт, возможно, не нарушала королевский протокол и не прятала подробности личной жизни от подданных, но интерес к ее персоне был настолько велик, что порой это доводило ее до отчаяния.

больше по теме Британцы обвинили Меган Маркл в плохом влиянии на принца Гарри Многие граждане считают, что поведение герцога изменилось после свадьбы.

В один из дней рождения Миддлтон, принц Уильям, который тогда был еще ее женихом, позвонил ей и нашел всю в слезах. Она была напугана обилием представителей СМИ в ее жизни, и тогда герцог выступил с заявлением, в котором потребовал оставить Кейт в покое.

Сейчас вся эта история повторяется с Меган в главной роли, и, по словам источника, слова которого приводит издание, принц Гарри очень обеспокоен, что не может должным образом защитить мать своего сына.

«Он не знает, что ему делать, но больше всего на свете он хочет защитить ее от всего мира. Если понадобится, он готов даже драться. Да, ему скажут, что приватность — это цена, которую он должен заплатить за свой титул, но он категорически с этим не согласен. Он считает, что его жизнь — это не игра», — заявил инсайдер.