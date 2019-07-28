Анну Семенович растрогала реакция зрителей на ее выступление

Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович с успехом выступила перед жителями Старого Оскола. Концерт проходил прямо под открытым небом. Многочисленная публика не скупилась на овации, звучали крики «Браво!», а антураж происходящего красиво дополняли светящиеся в темноте фонарики мобильных телефонов.

Звезда опубликовала видео своего успеха, сопроводив его проникновенными словами.

«Любимые мои, спасибо вам за вашу любовь. Я не могу жить без любви на этом свете, я ее чувствую в ваших глазах и сердцах. Я каждый день благодарю Вселенную за возможность, которую она мне дала, а я не побоялась и взяла. Взяла с любовью и благодарностью. Оглянитесь, родные, она и вам даёт возможность, не бойтесь, просто берите и развивайтесь. Люблю вас», — поблагодарила поклонников Семенович в Instagram.️

Напомним, певицей Анна стала благодаря счастливому случаю. Она работала телеведущей и пришла брать интервью у группы «Блестящие», когда там выступали Фриске, Новикова и Ковальчук. И неожиданно получила предложение от продюсеров войти в состав группы, так Семенович начала свою музыкальную карьеру.