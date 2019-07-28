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Дочь американского президента жалеет, что не стала свояченицей принца Гарри

Барбара Буш полагает, что ее сестра составила бы отличную партию герцогу.

Дочь американского президента жалеет, что не стала свояченицей принца Гарри
Принц Гарри мог бы сходить на свидание с дочерью Буша-младшего Фото: Globallookpress.com

Одна из дочерей-двойняшек бывшего президента США Джорджа Буша-младшего, Дженна, полагает, что чуть не устроила своей сестре Барбаре свидание с принцем Гарри. Ведущая до сих пор жалеет об упущенной возможности и о том, что не может называть принца зятем.

Как сообщает People, несколько лет назад 34-летняя Дженна представляла передачу Today Show, для которой взяла у герцога комментарий в ходе Invictus Games. Погода стояла солнечная, и она отметила, что с такими красивыми светлыми глазами, как у Гарри, необходимы солнцезащитные очки.

Она также отметила, что у ее сестры тоже светлые глаза и она так же одинока, как и принц. Гарри со смехом ответил, что они могли бы обсудить это после интервью.

Тем не менее, по словам Дженны, после интервью ничего не вышло, она хотела передать номер своей сестры принцу позднее, но узнала, что он уже начал встречаться с Меган Маркл.

Она абсолютно не жалеет о своей попытке познакомить Барбару с Гарри, хотя ей тогда не раз говорили, что она опозорила сестру на всю страну. Она также призналась, что это была далеко не первая попытка найти жениха для близняшки, но первая попытка «пристроить Барбару ко двору».

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Дочь американского президента жалеет, что не стала свояченицей принца Гарри
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