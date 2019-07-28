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Поклонникам королевской семьи предложили купить запах свадьбы Меган и Гарри

Желающим приобщиться к прошедшему торжеству такое удовольствие обойдется в 55 долларов.

Поклонникам королевской семьи предложили купить запах свадьбы Меган и Гарри
Фанаты смогут купить "запах свадьбы Меган Маркл и принца Гарри" Фото: Globallookpress.com

Свадьба королевских особ — всегда значимое и яркое событие. Но если будущая королевская особа в прошлом уже была знаменита, как Меган Маркл, значит, это будет поистине нечто особенное.

Так и вышло, поклонники никогда не смогут забыть эту величественную и такую красивую церемонию. Платье Меган Маркл от французского дома моды Givenchy стоимостью почти полмиллиона долларов, фата длиной пять метров, смена наряда ко второй части бракосочетания.

Поклонницы частенько стараются подражать принцессам — покупают туфли, шляпки, сумочки и помады, как у аристократок. Копируют прически и стиль. Но вот свадебные декорации слишком дороги и недостижимы для простых людей. И тем не менее, самым преданным поклонникам предлагается почувствовать себя гостями на королевской свадьбе всего за 55 долларов.

Как же это возможно? Все просто — один интернет-магазин объявил распродажу ароматических свечей Diptyque, тех самых, которые Меган лично заказывала для свадьбы. Свечи были в церкви и во дворце. Сама Маркл очень любила этот бренд еще до замужества и часто покупала эти свечи для своей квартиры.

Как сообщает People, в настоящее время фанатам предлагается набор из пяти свечей с ароматами ягод, горячих бревен, свежей листвы, кленового сока и розы.

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Поклонникам королевской семьи предложили купить запах свадьбы Меган и Гарри
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