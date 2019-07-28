Мамаев разрешил жене продать его автомобиль

Избранница футболиста заявила, что ее свекор оставил их семью без средств.

Возлюбленная футболиста Павла Мамаева — Алана — не скрывает: свекор лишил их семью средств к существованию. Из-за нехватки денег модель выставила на продажу одну из машин своего избранника. Спортсмен разрешил супруге воспользоваться полученной суммой.

«Пора ответить на вопросы. Отец Паши забрал все деньги. На Пашину просьбу вернуть деньги семье ответил: «Выйдешь — заберешь»», — отметила Алана, отвечая на вопросы подписчиков в соцсети.

Позже девушка удалила свой пост в Instagram. Пока не ясно, кто станет новым владельцем автомобиля, принадлежащего ранее футболисту. Оказавшаяся в отчаянном положении супруга Павла Мамаева надеется выручить за иномарку неплохие деньги на содержание семьи.

Пока спортсмен находится в колонии, модель с нетерпением ожидает его возвращения домой. Алана понимает, что муж нуждается в ее поддержке. Поэтому супруга футболиста делает все для того, чтобы стойко выдержать испытание разлукой.