Анита Цой решила проверить степень собственной популярности

Певица Анита Цой опубликовала увлекательное видео, которое сопроводила необходимыми объяснениями. «Катя Ходжаева меня вызвала на баттл! Принимаю участие впервые, и это меня заводит. Раунд 1. Мне дано задание «выйти к толпе молодёжи и спросить, узнают ли они меня». Справилась я или нет, решать вам, мои дорогие подписчики», — написала Анита Цой в Instagram.

Итак, певица подходила к прохожим с вопросом: «Вы меня узнаете?». Первые два парня, которые попались звезде, с удивлением смотрели на нее и молчали. Тогда Анита решила им помочь: «Вы «Титаник» видели? Я там рядом с Ди Каприо стою». Молодой человек, пытаясь уйти, тут же согласился: «Одно лицо».

Следующими «жертвами» певицы стали две 18-летние девушки. Узнав это, 48-летняя звезда посетовала, мол, наверное, уже стара для их поколения. Действительно, они ее не узнали, тогда Анита запела, красавицы задумались на пару секунд, и одна из них на радость артистки задала встречный вопрос: «Анита Цой?». «Ой, спасибо!» — воскликнула артистка.

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Следующий молодой человек не останавливался и отрицательно махал головой на повторяемый ему вопрос об узнаваемости.

Тогда звезда остановила проходивших мимо двух девушек: «Вы знаете, у меня память отшибло, вы меня не узнаете?». И тут Аниту Цой ждала удача, одна из опрашиваемых без колебаний назвала, кто она.