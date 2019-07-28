ЗВЕЗДЫ

Анонсированное скандальное интервью Джоли о Питте оказалось фейком

Таблоид даже опубликовал небольшую вводную статью, в которой привел слова источника, якобы близкого к паре. Но все оказалось выдумкой.

Анонсированное скандальное интервью Джоли о Питте оказалось фейком
Таблоиды пообещали несуществующее интервью с Анджелиной Джоли

Развод Анджелины Джоли и Брэда Питта вызывает не меньший интерес поклонников, чем разрыв отношений Ирины Шейк и Брэдли Купера, хотя отношения первой знаменитой пары завершились уже давно.

Издание Star на днях анонсировало большое интервью с актрисой. На обложке журнала сразу под портретом Джоли написано: «Энджи расскажет все: о любви, сожалении и разводе с Брэдом Питтом».

В преддверии выхода эксклюзивного материала Star опубликовал небольшую вводную статью, в которой привел слова источника, якобы близкого к паре. Он рассказал, что Анджелина годами злилась, но не подавала на развод, а теперь с удовольствием «камня на камне не оставляет от Питта, испытывая катарсис».

Упоминаются также сложности с воспитанием общих детей и даже попытка обвинить детей в разрушении отношений пары.

Однако другое издание, Gossipcop, утверждает, что таблоид просто пиарится на имени звезды. Они связались с представителем актрисы, который подтвердил их догадки — никакого интервью не было, Энджи не готова сейчас ни с кем разговаривать о своем разрушенном браке, она хочет лишь уединения и как можно больше времени с детьми.

«Впрочем, они и правда предлагают эксклюзив: чистые предположения о разводе актрисы, выдуманные цитаты, несуществующие анонимные источники», — написал Gossipcop.

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Анонсированное скандальное интервью Джоли о Питте оказалось фейком
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