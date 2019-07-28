Дайнеко вышла в свет в полупрозрачном сверкающем платье

Виктория Дайнеко сейчас находится на отдыхе в США, при этом она с удовольствием публикует у себя в соцсетях фотографии с российских мероприятий, в которых она принимала участие.

Так, 32-летняя артистка поделилась у себя в Instagram снимком, где она позирует вместе с известной британской певицей Джосс Стоун на красной ковровой дорожке фестиваля в Санкт-Петербурге под названием «Белые ночи».

«Вы не представляете моего счастья в тот день! Джосс — лучшая из лучших для меня, и встретиться с ней вот так на концерте было удивительно», — подписала фото Дайнеко.

Для появления на публике 32-летняя российская певица выбрала элегантное сверкающее белое платье с полупрозрачной юбкой от российского дизайнера Alina German. Образ Виктории дополнили замшевые туфли-лодочки бежевого цвета.

Большинство поклонников оценили женственный наряд любимой певицы и поспешили осыпать ее комплиментами.

«Платье идеальное!», «Красавица», «Вика, платье у тебя и вправду замечательное и идет тебе…», «Платье шикарное», «Вика потрясающая», — отметили подписчики в комментариях.

Напомним, ранее Виктория Дайнеко показала фанатам, как она выглядит без фильтров и косметики во время занятий спортом.