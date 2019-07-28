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Алферова призвала женщин вспомнить про свою природную интуицию

Актриса считает, что больше нужно верить своему сердцу, а не просчитывать рационально жизненные варианты.

Алферова призвала женщин вспомнить про свою природную интуицию
Ксения Алферова/instagram.com/ksenialferova/

45-летняя актриса Ксения Алферова последнее время учится себя любить, но, по ее словам, у нее это еще не очень получается. Но артистка не сдается и даже делится своими советами с поклонниками. Например, рекомендует почитать женскую литературу — книгу «Бегущая с волками» Кларисы Пинколы Эстес.

«Это про нашу дикую природу, нашу самость, которую мы в последнее время забыли. Сразу предупреждаю, что надо прорваться через первую главу, принять все на веру, не думать поначалу много над написанным, дать себе больше почувствовать, о чем речь. Вообще с чувствованием у женщин в последнее время беда. Такую голову большую отрастили, рацио все чувства перебивает. А мы все же сильны нашей интуицией, иррациональностью, нам необходимо верить своему сердцу в первую очередь, душе!» — написала Алферова в Instagram.

А сомневающимся дамам, кому вначале книга не придется по душе из-за сложности, знаменитость посоветовала вернуться к произведению позже, когда совсем цивилизация припрет.

«Мне она помогла больше в себе разобраться, принять себя и начать наконец-то любить! Надеюсь, надолго хватит!» — призналась артистка.

Напомним, Ксения Алферова замужем за актером Егором Бероевым, пара воспитывает 12-летнюю дочь Евдокию.

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Алферова призвала женщин вспомнить про свою природную интуицию
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