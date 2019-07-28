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«Хотела запустить челлендж»: Королева рассказала о скандальном «голом» фото

Певица призналась, что для эффектного кадра ей пришлось простоять на голове 15 минут.

«Хотела запустить челлендж»: Королева рассказала о скандальном «голом» фото
Наташа Королева / global look press

Совсем недавно Наташа Королева по-настоящему взбудоражила своих поклонников, опубликовав в Сети откровенное фото, на котором она совершенно голая выполняет сложную стойку на голове.

Таким образом певица захотела поддержать Светлану Лободу, попавшую в неприятную ситуацию с чужим фото. Как оказалось, украинская артистка разместила в Instagram снимок известной модели, которая в обнаженном виде показывает различные позы йоги.

Однако провокационное фото 46-летней Королевой провисело на ее странице совсем недолго, а затем исчезло из аккаунта певицы. Артистка призналась, что удалила снимок самостоятельно.

«Просто оно не подходило к моей ленте — в общем контексте выглядело странно. Поэтому пришлось удалить. Так как я тогда психанула, а завела меня Света Лобода на эту историю. Ну а мое цирковое прошлое даёт о себе знать… Поэтому я смогла сделать этот кадр. Хотела запустить челлендж: кому слабо…» — рассказала Наталья в интервью газете «Комсомольская правда».

Поп-звезда призналась, что для эффектного снимка ей пришлось простоять на голове 15-20 минут. Также она объяснила, почему этот флешмоб не пошел дальше — такой трюк сделать довольно непросто, не все на это способны.

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Наташа КоролеваНаташа Королева последние новостиоткровенное фотоСветлана Лобода

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«Хотела запустить челлендж»: Королева рассказала о скандальном «голом» фото
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