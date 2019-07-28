ЗВЕЗДЫ

Лайма Вайкуле сняла на видео эпизод из жизни своей собаки

Ролик с любимцем певица разместила в своем блоге.

Лайма Вайкуле сняла на видео эпизод из жизни своей собаки
Лайма Вайкуле/ Globallookpress.com

Латвийская звезда эстрады Лайма Вайкуле вновь порадовала своих подписчиков в Instagram видео со своим любимым французским бульдогом Эми. На нем милый четвероногий толстячок пытается спастись от летней жары обмакивая лапки в воду.

Кроме Эми, у певицы есть еще один пес той же породы – Буч. Он намного старше Эми, которую она завела вместо скончавшейся Куклы в 2015 году. Смерть любимого питомца стала тогда страшным ударом для Вайкуле, она тяжело переживала этот период, публикуя трогательные посты у себя в Instagram.

Звезда советского и постсоветского пространства известна как активная защитница животных, практически очеловечивая их. Она не ест мяса и воспитывает собак как своих детей, которых, увы, у нее так и не появилось. По признанию певицы, в ее доме все обустроено так, чтобы животным было удобно. В свободное время она старается проводить время с домашними питомцами.

Впрочем, ее пристрастие к братьям меньшим одобряют не все поклонники. Под одним из постов, где Вайкуле разместила видео прогулки с бульдогами на берегу моря, одна из бдительных подписчиц заметила, что певица нарушила латвийский закон. «От 50 до 700 евро штрафа за прогулку с собаками по пляжу вне сезона», — написала в комментариях некая Наталья Петерсон.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

видеоЛайма Вайкулелюбимая собакапевицасобака

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Лайма Вайкуле сняла на видео эпизод из жизни своей собаки
Интересно?
Поделись с друзьями: