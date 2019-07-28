Лайма Вайкуле сняла на видео эпизод из жизни своей собаки

Латвийская звезда эстрады Лайма Вайкуле вновь порадовала своих подписчиков в Instagram видео со своим любимым французским бульдогом Эми. На нем милый четвероногий толстячок пытается спастись от летней жары обмакивая лапки в воду.

Кроме Эми, у певицы есть еще один пес той же породы – Буч. Он намного старше Эми, которую она завела вместо скончавшейся Куклы в 2015 году. Смерть любимого питомца стала тогда страшным ударом для Вайкуле, она тяжело переживала этот период, публикуя трогательные посты у себя в Instagram.

Звезда советского и постсоветского пространства известна как активная защитница животных, практически очеловечивая их. Она не ест мяса и воспитывает собак как своих детей, которых, увы, у нее так и не появилось. По признанию певицы, в ее доме все обустроено так, чтобы животным было удобно. В свободное время она старается проводить время с домашними питомцами.

Впрочем, ее пристрастие к братьям меньшим одобряют не все поклонники. Под одним из постов, где Вайкуле разместила видео прогулки с бульдогами на берегу моря, одна из бдительных подписчиц заметила, что певица нарушила латвийский закон. «От 50 до 700 евро штрафа за прогулку с собаками по пляжу вне сезона», — написала в комментариях некая Наталья Петерсон.