Седокова заплатила за фото с пензенской знаменитостью

Певица рассказала про удивительную семью, которая спасла больную пуму. Фото с животным оказалось не бесплатным.

Известная певица Анна Седокова рассказала, что в аэропорту Пензы ее встретил один из самых знаменитых жителей города — Месси, который пришел с мамой и папой.

«Несколько месяцев назад я подписалась на удивительную семью, которая спасла больную пуму. У Месси рахит и он не приспособлен к жизни на воле, не выживет там. Выходила, вынянчила, балует, любит до безумия и кормит почищенными креветками. Не исключительно, конечно, а как вкусности», — поделилась подробностями Анна Седокова в Instagram.

Она также добавила, что все прилетевшие, увидев пуму, захотели сфотографироваться с красивым животным. «И я не устояла, но папа Месси сказал мне, что в последнее время решил предлагать людям платить за фото. Не себе, конечно, и не Месси. Ребята помогают в Пензе благотворительному фонду «Рука помощи бездомным животным», — написала 36-летняя артистка.

Напомним, экс-солистка поп-группы «ВИА Гра» Анна Седокова была замужем за белорусским футболистом, капитаном киевского «Динамо», Валентином Белькевичем, которому в 2004 году родила дочь Алину. Второму супругу, бизнесмену Максиму Чернявскому, она подарила дочь Монику в 2011 году. А в 2017-м звезда родила сына Гектора от бизнесмена Артема Комарова, с которым рассталась после родов.