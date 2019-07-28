Сталлоне и Шварценеггер поспорили, кто из них моложе и красивее

Звезды Голливуда не намерены стареть, потому что, по их мнению, это некрасиво.

Если в наши дня самые знаменитые актеры и желанные мужчины — это Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, Том Харди или Райан Гослинг, то пару десятков лет назад на пике популярности были звезды боевиков — Сильвестр Сталлоне, Жан Клод Ван Дамм, Арнольд Шварценеггер, Джеки Чан и Дольф Лундгрен.

В свое время знаменитости крепко подружились и уже на закате карьере сыграли вместе в фильме «План побега». На днях после продолжительного затишья Сталлоне, Шварценеггер и Лундгрен сняли совместное видео, в котором признались, что не намерены стареть.

«Парни, которые не собираются стареть. Но, помилуйте, зачем? Ведь нам так весело сейчас, а стареть — это некрасиво», — написал Слай.

На видео 73-летний Сталлоне пытается прикрыть ладонью лицо Шварценеггера, утверждая, что его рука выглядит моложе и подтянутее, чем лицо «Терминатора».

«Думает, что его рука лучше моего лица! Да вы только посмотрите, какой я красавец», — со смехом парировал 71-летний Шварценеггер.