Шеф из сериала «Кухня» Дмитрий Назаров отрекся от футбола

Актер Дмитрий Назаров, получивший всероссийскую славу за роль шеф-повара в сериале «Кухня», публично отрекся от футбола. И заявил, что теперь предпочитает городки. Свои мысли по этому поводу звезда ТВ описал в стихах и разместил в своем блоге.
Артист в поэтической форме объяснил, что в городках тоже есть судьи и болельщики, но они, в отличие от футбольных, не мешают состязанию. По его мнению, эта игра намного честнее футбола. Все, что здесь нужно — «верный глаз да крепость рук».
«Мне надоели ваши бредни:
Каррера, Кононов, «Спартак»!
Итог бессмысленный и вредный –
Инсульт, изжога и инфаркт!
Чтоб лапы хищные фанатов
Меня не брали за грудки,
Я ухожу легко, без мата,
Сложив доспехи, меч и латы,
Не называя виноватых,
Иду болеть за городки», — можно прочитать в Instagram артиста.
Напомним, в многосерийном фильме «Кухня» шеф-повар то и дело появляется на экране в образе ярого футбольного болельщика. Убедительность этой роли придал естественный статус футбольного фаната актера.
Он не только следит за каждой игрой «Спартака», но и активно комментирует в Сети его удачи и поражения. Назаров нередко негативно высказывался в своем Instagram о главном тренере команды Массимо Каррере, посвятив ему не одно стихотворение. Видимо, пришла очередь и нового наставника красно-белых — Олега Кононова. Впрочем, судя по строчкам, актер решил взять временную паузу в переживаниях за любимый клуб.