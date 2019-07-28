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Шеф из сериала «Кухня» Дмитрий Назаров отрекся от футбола

Акт отказа от этого вида спорта он облек в стихотворную форму. Скорее всего, это эмоции актера после поражения любимой команды.

Шеф из сериала «Кухня» Дмитрий Назаров отрекся от футбола
Дмитрий Назаров/instagram.com/dmitry_nazarov_official/?hl=ru

Актер Дмитрий Назаров, получивший всероссийскую славу за роль шеф-повара в сериале «Кухня», публично отрекся от футбола. И заявил, что теперь предпочитает городки. Свои мысли по этому поводу звезда ТВ описал в стихах и разместил в своем блоге.

Артист в поэтической форме объяснил, что в городках тоже есть судьи и болельщики, но они, в отличие от футбольных, не мешают состязанию. По его мнению, эта игра намного честнее футбола. Все, что здесь нужно — «верный глаз да крепость рук».

«Мне надоели ваши бредни:
Каррера, Кононов, «Спартак»!
Итог бессмысленный и вредный –
Инсульт, изжога и инфаркт!
Чтоб лапы хищные фанатов
Меня не брали за грудки,
Я ухожу легко, без мата,
Сложив доспехи, меч и латы,
Не называя виноватых,
Иду болеть за городки», — можно прочитать в Instagram артиста.

Напомним, в многосерийном фильме «Кухня» шеф-повар то и дело появляется на экране в образе ярого футбольного болельщика. Убедительность этой роли придал естественный статус футбольного фаната актера.

Он не только следит за каждой игрой «Спартака», но и активно комментирует в Сети его удачи и поражения. Назаров нередко негативно высказывался в своем Instagram о главном тренере команды Массимо Каррере, посвятив ему не одно стихотворение. Видимо, пришла очередь и нового наставника красно-белых — Олега Кононова. Впрочем, судя по строчкам, актер решил взять временную паузу в переживаниях за любимый клуб.

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"Кухня. Последняя битва"«Кухня в Париже»«Кухня»Дмитрий НазаровКухняюрий назаров

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Шеф из сериала «Кухня» Дмитрий Назаров отрекся от футбола
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