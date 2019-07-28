Шеф из сериала «Кухня» Дмитрий Назаров отрекся от футбола

Акт отказа от этого вида спорта он облек в стихотворную форму. Скорее всего, это эмоции актера после поражения любимой команды.

Актер Дмитрий Назаров, получивший всероссийскую славу за роль шеф-повара в сериале «Кухня», публично отрекся от футбола. И заявил, что теперь предпочитает городки. Свои мысли по этому поводу звезда ТВ описал в стихах и разместил в своем блоге.

Артист в поэтической форме объяснил, что в городках тоже есть судьи и болельщики, но они, в отличие от футбольных, не мешают состязанию. По его мнению, эта игра намного честнее футбола. Все, что здесь нужно — «верный глаз да крепость рук».

«Мне надоели ваши бредни:

Каррера, Кононов, «Спартак»!

Итог бессмысленный и вредный –

Инсульт, изжога и инфаркт!

Чтоб лапы хищные фанатов

Меня не брали за грудки,

Я ухожу легко, без мата,

Сложив доспехи, меч и латы,

Не называя виноватых,

Иду болеть за городки», — можно прочитать в Instagram артиста.

Напомним, в многосерийном фильме «Кухня» шеф-повар то и дело появляется на экране в образе ярого футбольного болельщика. Убедительность этой роли придал естественный статус футбольного фаната актера.

Он не только следит за каждой игрой «Спартака», но и активно комментирует в Сети его удачи и поражения. Назаров нередко негативно высказывался в своем Instagram о главном тренере команды Массимо Каррере, посвятив ему не одно стихотворение. Видимо, пришла очередь и нового наставника красно-белых — Олега Кононова. Впрочем, судя по строчкам, актер решил взять временную паузу в переживаниях за любимый клуб.