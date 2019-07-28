Эксперт объяснил, что может помочь репутации Меган Маркл в Британии

Королевский обозреватель уверен, что только один поступок герцогини может все исправить.

Меган Маркл обвинили уже, пожалуй, во всех смертных грехах. Британцы продолжают хранить в сердце обиду за закрытые крестины малыша Арчи, рассержены запретом Меган ее фотографировать, публичными жалобами на тяжелую королевскую жизнь и многим другим.

Казалось, супруге принца Гарри никогда не завоевать любовь английского народа и не стать такой же популярной у простых людей, как королева Елизавета, леди Диана или хотя бы Кейт Миддлтон.

Однако королевский эксперт Энтони Барр полагает, что Меган все еще может спасти свою репутацию. Он напомнил, что британцев оскорбили не только закрытые крестины, но и слишком дорогой ремонт, отсутствие публичных комментариев и в особенности недавний список запретов для соседей пары в поместье Фрогмор.

больше по теме Британцы обвинили Меган Маркл в плохом влиянии на принца Гарри Многие граждане считают, что поведение герцога изменилось после свадьбы.

«Меган нужно перестать вести себя, как звезда и начать учиться жить, как герцогиня», — заявил Барр.

Что касается принца Гарри он подчеркнул, что с момента свадьбы он был озабочен лишь тем, чтобы его жена была счастлива в новом окружении, но совсем забыл о чувствах этого самого окружения.

«Ему также необходимо понять, что члены венценосной семьи — самые публичные фигуры в стране и в мире», — приводит слова эксперта Sun.