Эмилия Кларк продолжила флиртовать с Джейсоном Момоа

Все актеры сериала «Игра престолов» после выхода шоу стали невероятно популярны. Но некоторые знаменитости особенно запомнились зрителям, в числе таких оказались Эмилия Кларк, исполнившая роль Дейенерис Таргариен, и Джейсон Момоа, сыгравший предводителя дотракийского племени, кхала Дрого.

В первых сезонах между персонажами Кларк и Момоа был роман. Они состояли в законном браке и очень любили друг друга, пока кхал племени не погиб. За время съемок актеры, очевидно, очень сблизились, и после того, как Джейсон выбыл из шоу, продолжили дружить.

Поклонники не раз «уличали» пару в слишком нежном отношении друг к другу. Момоа публично тяжело переживал смерть персонажа Кларк в финале шоу и признавался, что очень любит ее.

На этот раз поводом для встречи актеров стал грядущий день рождения Джейсона. Ему скоро исполнится 40 лет, и Эмилия отметила, что помнит об этом. Она опубликовала фото, на которой оба они сжимают друг друга в объятиях.

«С тобой я чувствую себя на два фута выше», — написала она.