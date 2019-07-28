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Эмилия Кларк продолжила флиртовать с Джейсоном Момоа

Актеры из «Игры престолов» не скрывают нежного отношения друг к другу.

Эмилия Кларк продолжила флиртовать с Джейсоном Момоа
Эмилия Кларк не перестает флиртовать с партнером по "Игре престолов" Фото: instagram.com/emilia_clarke

Все актеры сериала «Игра престолов» после выхода шоу стали невероятно популярны. Но некоторые знаменитости особенно запомнились зрителям, в числе таких оказались Эмилия Кларк, исполнившая роль Дейенерис Таргариен, и Джейсон Момоа, сыгравший предводителя дотракийского племени, кхала Дрого.

В первых сезонах между персонажами Кларк и Момоа был роман. Они состояли в законном браке и очень любили друг друга, пока кхал племени не погиб. За время съемок актеры, очевидно, очень сблизились, и после того, как Джейсон выбыл из шоу, продолжили дружить.

Поклонники не раз «уличали» пару в слишком нежном отношении друг к другу. Момоа публично тяжело переживал смерть персонажа Кларк в финале шоу и признавался, что очень любит ее.

На этот раз поводом для встречи актеров стал грядущий день рождения Джейсона. Ему скоро исполнится 40 лет, и Эмилия отметила, что помнит об этом. Она опубликовала фото, на которой оба они сжимают друг друга в объятиях.

«С тобой я чувствую себя на два фута выше», — написала она.

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"Игра Престолов - 8"Джейсон МомоаЭмилия Кларк

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Эмилия Кларк продолжила флиртовать с Джейсоном Момоа
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