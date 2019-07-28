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Пародия на Майли Сайрус: Седокова продемонстрировала высунутый язык

Певица позабавила поклонников шутливой фотографией.

Пародия на Майли Сайрус: Седокова продемонстрировала высунутый язык
Анна Седокова считает, что нужно быть счастливой «здесь и сейчас». Фото: instagram.com/annasedokova/

Анна Седокова пополнила список знаменитостей, которые дурачатся, показывая язык. 36-летняя певица опубликовала шутливую фотографию в Instagram, повеселив подписчиков снимком.

«Мой друг, счастье не откладывай ни на час. Счастье надо пить свежим. А неприятность может и подождать», – подписала певица фото цитатой писателя Ромена Роллана.

«Вот, с одной стороны, женщина, уже не совсем 30-летняя, а с другой стороны – как будто 20 лет», – заметили фолловеры знаменитости.

Напомним, позирование с высунутым языком является отличительной чертой американской певицы Майли Сайрус. Поп-дива проделывает это так часто, что однажды ей пришлось объяснить причины своего поведения. По словам звезды сериала «Ханна Монтана», она делает это из-за стеснения перед фотографами.

Ранее Анна Седокова откровенно рассказала, почему не расстается с телефоном. По словам певицы, в мобильном аксессуаре у нее хранится много любимых песен, а также ей может позвонить человек, с которым она очень любит общаться по телефону.

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Анна Седоковазабавное фото

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Пародия на Майли Сайрус: Седокова продемонстрировала высунутый язык
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