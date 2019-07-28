Джанабаева провела вечер в компании танцующих на столе мужчин

Певица поделилась в Instagram видео с вечеринки.

Альбина Джанабаева удивила подписчиков своим времяпрепровождением. 40-летняя певица провела субботний вечер в ресторане, где публику развлекали артисты, танцующие на столе. Знаменитость опубликовала в разделе Stories видео из ресторана, продемонстрировав свой досуг.

Накануне певица поделилась на своей странице в микроблоге философским высказыванием о свободе.

«Свобода – это ветер в волосах; когда природа над тобой не властна», – написала знаменитость в Instagram.

На днях Джанабаева улетела в Баку, где проходит музыкальный фестиваль «Жара». Вероятно, вечеринка в ресторане является частью развлекательной программы. Певица выбрала для мероприятия несколько стильных вечерних нарядов. Экс-солистка группы «ВИА Гра» надела на открытие фестиваля белоснежное платье-кейп с глубоким декольте. На другой день звезда предстала в черном платье с рукавами-буфами от российского модельера Dasha Li, вызвав восхищение поклонников.