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Егор Кончаловский опубликовал ретро-снимок мамы Натальи Аринбасаровой

Актриса 18-летней вышла замуж за 27-летнего Андрея Кончаловского.

Егор Кончаловский опубликовал ретро-снимок мамы Натальи Аринбасаровой
Егор Кончаловский с мамой/instagram.com/egorkonchalovsky/

Ретро-фото матери, которое на своей странице в Instagram разместил режиссер Егор Кончаловский, скорее всего, относится ко времени женитьбы его родителей. На снимке Аринбасарова совсем еще юная.

Черно-белое портретное фото Натальи Егор подписал: «Мамочка всегда поражала меня красотой».
А самого Андрея Сергеевича Наталья в свое время поразила не только красотой, но и необыкновенной скромностью. Воспитанная в строгой казахской семье, девушка попала на съемки фильма «Первый учитель», режиссером которого был Кончаловский. Позже Аринбасарова вспоминала в интервью, что, когда режиссер пытался во время съемок обнимать ее за плечи, она всегда «выныривала» из-под рук и запрещала прикасаться к ней. Недотрога сразу покорила сердцееда Кончаловского.

Напомним, Аринбасарова стала второй женой Андрея Сергеевича, которых всего до Юлии Высоцкой было четыре.

Сейчас Наталье Аринбасаровой 72 года, а начинала она карьеру в 1964 году, окончив Академическое хореографическое училище при Большом театре. В 1971 году завершила учебу во ВГИКе (мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой). Снималась в фильмах «Первый учитель», «Песнь о Маншук», «Вкус хлеба, «У озера».

Первый брак актрисы с Кончаловским продлился пять лет, во втором актриса была замужем за художником-постановщиком и живописцем Николаем Двигубским, который работал в фильмах Кончаловского, а третий — с кинорежиссером Эльдором Уразбаевым.

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Тэги:

Андрей КончаловскийЕгор КончаловскийНаталья АринбасароваЮлия Высоцкая

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Егор Кончаловский опубликовал ретро-снимок мамы Натальи Аринбасаровой
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