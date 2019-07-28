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Дарья Мороз перебралась в новую квартиру после ремонта

35-летняя актриса налаживает быт вместе с 8-летней дочкой Анной.

Дарья Мороз перебралась в новую квартиру после ремонта
Дарья Мороз (Фото: Globallookpress.com)

Экс-возлюбленная режиссера Константина Богомолова — актриса театра и кино Дарья Мороз — въехала в новую квартиру после ремонта. Об этом радостном событии знаменитость рассказала своим подписчикам в Instagram. Дарья налаживает быт вместе с 8-летней дочкой Анной. Примечательно, что недвижимость Мороз приобрела еще два года назад.

«Я только переехала. И это счастье», — добавила актриса.

По словам Дарьи, свою новую просторную комнату по достоинству оценила и маленькая Аня. Девочка живет вместе с мамой. В недавнем интервью Мороз отметила, что поддерживает с Константином Богомоловым дружеские отношения. Им удалось разойтись мирно, без ссор и лишних скандалов. Кроме того, актриса призналась, что всегда с уважением относилась к супругу, и он отвечал ей взаимностью. Паре не пришлось выносить на всеобщее обозрение вопросы, связанные с имуществом и опекой над дочерью.

«Оба понимали, что вражды не может быть ни в каком виде: у нас есть дочь, Аня, которую мы любим одинаково сильно, у нас есть сфера творчества, где мы продолжаем работать вместе», — приводит Hello! слова Дарьи Мороз.

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Дарья МорозКонстантин Богомолов

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Дарья Мороз перебралась в новую квартиру после ремонта
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