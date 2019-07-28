Урок выживания: Екатерина Андреева показала свои походные навыки

Екатерина Андреева недавно сообщила, что скоро посетит красивую холодную страну, где будет слушать сказки про троллей и эльфов и плавать рядом с огромными китами. Судя по описанию — это Исландия.

больше по теме Екатерина Андреева похвасталась, что Газманов читает ей стихи на яхте Телеведущая с певцом отдыхает в Балаклаве.

Звезда серьезно готовится к этой поездке, даже взяла урок выживания у своих испанских друзей, которые научили ее от искры разжигать костер. Ученицей телеведущая оказалась хорошей, на опубликованном видео запечатлено, как она ловко от искр, выбиваемых ножом от железки, поджигает разные материалы.

Еще знаменитость поделилась секретом, как сделать заготовки для розжига. Для наглядности Андреева разрезала обычную майку на лоскуты, потом положила ее в железную баночку и подержала 15 минут на костре. Лоскуты обуглились и стали легко воспламеняемым веществом.

«Уберите сено из овина — я подожгу овин. Так говорил Король-Леонов в «Обыкновенном чуде». В нашем случае —убирайте майки из гардероба — я подожгу гардероб, вернее майки. А что делать, пока научишься, попортишь имущество. И в походе девочки с помадами тоже могут пригодиться, только, как выяснилось, помада должна быть химическая, натуральная не загорелась», — поделилась приобретенными познаниями Андреева в Instagram.