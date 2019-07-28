Загитова выступила в кружевном платье в стиле Dolce&Gabbana

Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступила на престижном ледовом шоу The Ice, которое состоялось в Японии. На льду фигуристка представила новую короткую программу, с которой будет участвовать на соревнованиях в грядущем сезоне. Снимком с выступления Загитова поделилась в Instagram.

«В образе», – прокомментировала фото спортсменка.

Фигуристка выбрала для проката черное кружевное платье в стиле Dolce&Gabbana. Подобное платье бренд представил еще в 2013 году. С тех пор кружевной наряд находится на пике популярности и остается одним из самых роскошных и желанных для модниц.

«Шикарный костюм подчеркивает вашу красоту и изящество»; «Просто слов нет, от этой красоты можно ослепнуть», – высказались подписчики.

Хореографом Алины является Даниил Глейхенгауз. Для своего номера Загитова выбрала песню Yasmin Levy – Me voy.

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Ранее спортсменку обвинили в плагиате номера. По мнению танцовщицы и хореографа Джо Джо Гомез, российский балетмейстер без разрешения позаимствовал ее постановку. Гомез позже рассказала, что хореограф Загитовой якобы извинился перед ней и признался, что действительно скопировал танцевальные элементы.