Дженнифер Лопес посягнула на имущество будущего мужа

Дженнифер Лопес — не только одна из самых популярных певиц. До недавнего времени поп-звезда считалась также одной из самых завидных невест, до тех пор, пока не встретила своего жениха, Алекса Родригеса.

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Родригес младше своей знаменитой избранницы, однако пару это ничуть не смущает. Правда, месяц назад будущие молодожены едва не расторгли помолвку из-за подозрительности Джей Ло. Она потребовала, чтобы Алекс подписал брачный договор, предписывающий крупный штраф за измены, в ответ жених заявил, что тогда намерен требовать такую же сумму за каждый год, верно проведенный возле жены.

Очевидно, в деньгах суперзвезда не нуждается, однако, к удивлению поклонников, она уже начала претендовать на имущество будущего мужа. Как сообщает Daily Mail, 27 июля Родригесу исполнилось 43 года и он получил в подарок от друзей винтажный Ford Bronco лазурного цвета.

Не дожидаясь, пока именинник хотя бы снимет нарядную ленточку с капота, звезда сразу же уселась в салон и потребовала выдать ей ключи, чтобы покататься. Пара закрыла двери и укатила в неизвестном направлении.

Стоит отметить, что Дженнифер давно ведет себя с Родригесом так, словно они уже муж и жена. Не так давно, на своем юбилейном концерте, она вытащила его на сцену вместо со своими детьми и при всех поцеловала.