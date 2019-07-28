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Дженнифер Лопес посягнула на имущество будущего мужа

Звезда уже свободно распоряжается дорогими вещами своего избранника.

Дженнифер Лопес посягнула на имущество будущего мужа
Дженнифер Лопес не церемонится с имуществом жениха Фото: Globallookpress.com

Дженнифер Лопес — не только одна из самых популярных певиц. До недавнего времени поп-звезда считалась также одной из самых завидных невест, до тех пор, пока не встретила своего жениха, Алекса Родригеса.

Родригес младше своей знаменитой избранницы, однако пару это ничуть не смущает. Правда, месяц назад будущие молодожены едва не расторгли помолвку из-за подозрительности Джей Ло. Она потребовала, чтобы Алекс подписал брачный договор, предписывающий крупный штраф за измены, в ответ жених заявил, что тогда намерен требовать такую же сумму за каждый год, верно проведенный возле жены.

Очевидно, в деньгах суперзвезда не нуждается, однако, к удивлению поклонников, она уже начала претендовать на имущество будущего мужа. Как сообщает Daily Mail, 27 июля Родригесу исполнилось 43 года и он получил в подарок от друзей винтажный Ford Bronco лазурного цвета.

Не дожидаясь, пока именинник хотя бы снимет нарядную ленточку с капота, звезда сразу же уселась в салон и потребовала выдать ей ключи, чтобы покататься. Пара закрыла двери и укатила в неизвестном направлении.

Стоит отметить, что Дженнифер давно ведет себя с Родригесом так, словно они уже муж и жена. Не так давно, на своем юбилейном концерте, она вытащила его на сцену вместо со своими детьми и при всех поцеловала.

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Алекс РодригесДженнифер Лопесзвездный роман

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Дженнифер Лопес посягнула на имущество будущего мужа
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