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СМИ: появились слухи о романе Шейк с экс-мужем Энистон

Возможно, модель уже состоит в новых серьезных отношениях с актером Джастином Теру.

СМИ: появились слухи о романе Шейк с экс-мужем Энистон
Ирина Шейк возможно начала встречаться с бывшим мужем Дженнифер Энистон Фото: Globallookpress.com

История о расставании Ирины Шейк и Брэдли Купера все еще не теряет актуальности. Пара разъехалась уже более месяца назад, однако общественность и СМИ постоянно обсуждают личную жизнь звезд и их новых пассий.

Куперу в этой связи досталось несравненно больше негатива от фан-сообщества. Русскоязычные поклонники модели решили, что актер разбил сердце Шейк, променяв ее на Леди Гагу, и обрушили на Инстаграм певицы гневные и стебные комментарии.

О личной жизни Ирины до сих пор не было ничего известно, но источник, близкий к модели, рассказал Daily Mail, что модель не так давно начала встречаться с экс-супругом Дженнифер Энистон, Джастином Теру. По его словам, они два раза сходили на свидание и между ними «вспыхнула искра».

«Она сказала, что сразу почувствовала себя спокойно в его компании. Они встречались дважды на следующей неделе за ужином, и потом она сказала, что у них была непосредственная связь и искра», — приводит издание слова инсайдера.

В то же время он отметил, что Ирина пока не готова кидаться с головой в новые отношения, потому что ей важно привести свою жизнь и чувства в порядок после разрыва с Купером.

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СМИ: появились слухи о романе Шейк с экс-мужем Энистон
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