Звезда «Теории большого взрыва» показала свою разгромленную квартиру

Кейли Куоко пожаловалась, что это происходит не в первый раз. Главный виновник - пес.

Звезда популярного шоу «Теория большого взрыва» Кейли Куоко и ее супруг Карл Кук очень любят животных. В инстаграме пары постоянно появляются новые снимки их домашних питомцев и кроме того, оба активно занимаются верховой ездой.

Не так давно Кук и Куоко завели нового щенка — американского питбуля по кличке Черника. Славный малыш с голубыми глазами очень ласковый и нежный, однако стоит только хозяевам покинуть дом, как он принимается громить буквально все, что видит.

Кейли в сториз поделилась сразу несколькими видео из своей квартиры, где практически не осталось ничего целого или чистого — выпотрошены подушки, погрызена обувь, разорваны бумаги. При этом ролики мало отличаются, так что актрисе пришлось пояснить, что это было в разное время.

«О мой бог. Вы могли бы подумать, что это то же самое видео, но нет, это следующий день! Черника, что с тобой происходит?! Танк, почему ты не остановил это?», — говорит Кейли, обращаясь к своему старшему псу, английскому бульдогу по кличке Танк.

На прошлом видео она показала, что супруг сам убирает квартиру после налета щенка, на этот раз было не ясно, согласится ли он вновь привести все в надлежащий вид, или актрисе придется делать уборку самой.