Тельняшка, веснушки и косички: Пегова поделилась новым образом

Ирина участвует в полнометражном фильме, съемки которого проходят в Казани и Санкт-Петербурге.

В своих интервью 41-летняя Ирина Пегова не раз упоминала, что любит город на Неве, и вот ей представился очередной шанс побывать и поработать в северной столице. Об этом актриса сообщила на своей странице в Instagram.

В Санкт-Петербург Пегова прибыла на съемки лирической комедии «От печали до радости», где исполняет главную роль.

Ирина разместила в своем аккаунте смешное фото на фоне надувных шаров. Образ артистка выбрала эксклюзивный — тельняшка, веснушки, косички с разноцветными лентами и перчатка в сеточку. «Еду после ночной смены счастливая и вспоминаю свое детство, когда мама моя, работая в три смены в вилопрокатном цехе ВМЗ, возвращалась из ночной, убитая, ложилась мертвым сном спать. Мне даже стыдно сказать о том, что у нас «тяжелая» работа», — написала в комментарии к снимку актриса и в очередной раз призналась в любви к Санкт-Петербургу.

Подписчикам забавный имидж Пеговой явно пришелся по вкусу. «Ирина, вы прелесть!», «Пеппи-длинный чулок», «Девочка-веснушка», — тепло отозвались поклонники в комментариях.

В фильме «От печали до радости» режиссера Эдуарда Парри снимаются трое Добронравовых: Федор, Виктор и Иван. В центре сюжета — история крепкой дружной семьи Трифоновых, целой рабочей династии, которая трудится на местном градообразующем предприятии — вертолетном заводе. Глава семьи — Володя Трифонов (Федор Добронравов) — передовик труда, добрый мужик с чувством юмора. И все в семье хорошо, пока не приходит беда: младший сын Пашка (Иван Добронравов) влюбляется в женщину намного старше себя, да еще и с тремя детьми. Эту роль и исполняет Ирина Пегова.