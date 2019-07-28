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Подруга Ди Каприо выразила уверенность в долгих отношениях с актером

Попутно Камила Морроне обратилась к хейтерам в Сети, выражающим злорадство по отношению к ее связи с голливудской звездной.

Подруга Ди Каприо выразила уверенность в долгих отношениях с актером
Лео Ди Каприо редко встречается с девушками старше 25 лет Фото: Globallookpress.com

Звезда Голливуда Леонардо Ди Каприо всегда выбирает себе невероятно красивых спутниц, что порождает немало слухов и сплетен в Интернете. В настоящее время актер встречается с аргентинской моделью Камилой Морроне.

Пара находится в романтических отношениях уже около пары лет и на днях фанаты даже предположили, что девушка беременна, однако представитель артиста опроверг эту информацию.

Между тем Instagram Морроне атаковали хейтеры. Девушка выложила снимки знаменитой старой голливудской пары Лорен Бэколл и Хамфри Богарта, написав: «Такая любовь». В комментариях под постом ей написали, что она зря рассчитывает, что у них с Ди Каприо будет похожая история.

«Лео не встречается с девушками старше 25 лет», «у тебя есть пара лет, прежде чем он бросит тебя, девочка», «Уже можешь собирать свой чемодан», «Лео интересует только молодое тело», — написали фолловеры.

Стоит отметить, что все девушки кинозвезды действительно имеют много общего — они стройные и с отличной фигурой, носят длинные волосы и да, как правило очень молоды. Келли Рорбах, Блейк Лайвли, Бар Рафаэли и другие наглядно иллюстрируют эту тенденцию.

Тем не менее Морроне не стала игнорировать атаки хейтеров и ответила им. На своей странице на следующий день она написала: «Я только что прочитала комментарии к предыдущей записи и, о мой бог, люди такие злые. Как можно с такой ненавистью писать о тех, о ком ничего не знаешь! Я надеюсь, что люди научаться прятать свой гнев и вести себя в обществе, потому что жизнь без ненависти — чертовски приятна».

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Подруга Ди Каприо выразила уверенность в долгих отношениях с актером
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