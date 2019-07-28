Меган Маркл и принц Гарри составили «список запретов» для своих соседей

Меган Маркл и принц Гарри часто шокируют британцев своим поведением. На этот раз чета герцогов Сассекских составила подробный список требований для соседей, чем немало возмутила людей, живущих неподалеку от поместья Фрогмор.

больше по теме Британцы обвинили Меган Маркл в плохом влиянии на принца Гарри Многие граждане считают, что поведение герцога изменилось после свадьбы.

Как сообщает Sun со ссылкой на источник во дворце, все живущие поблизости от звездной четы получили подробный список правил поведения при встрече с королевской семьей. Так, согласно документу, при встрече с Меган и Гарри запрещается начинать разговор первыми, хотя можно пожелать доброго утра, если пара начала разговор первой. Запрещено прикасаться к собакам их высочеств, просить посмотреть на малыша Арчи, а также предлагать свои услуги по выгулу питомцев или присмотру за малышом.

Издание отмечает, что, получив такой список, соседи были удивлены и даже немного уязвлены.

«Все, кто живет в поместье, работает на королевских особ и знает, как вести себя с ними. Зачем был нужен этот список? По поводу королевы мы никогда ничего подобного не получали», — прокомментировал один из жильцов.

Соседи также возмутились правилом «не прикасаться к собакам», ведь для Англии погладить собаку соседа при встрече — абсолютно нормально.

В защиту Меган и Гарри можно отметить, что один из их питомцев бигль по имени Гай жил с герцогиней много лет еще задолго до ее брака. Пес уже старый и недавно перенес операции на передних лапах из-за переломов. Супруга принца очень переживает за своего любимца и боится, что ему могут причинить вред.