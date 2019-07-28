ЗВЕЗДЫ

Меган Маркл и принц Гарри составили «список запретов» для своих соседей

Речь идет об имении Фрогмор. Среди прочего августейшая пара запретила прикасаться к своим собакам.

Меган Маркл и принц Гарри составили «список запретов» для своих соседей
Меган Маркл и принц Гарри никому не разрешат трогать из собак Фото: Globallookpress.com

Меган Маркл и принц Гарри часто шокируют британцев своим поведением. На этот раз чета герцогов Сассекских составила подробный список требований для соседей, чем немало возмутила людей, живущих неподалеку от поместья Фрогмор.

Как сообщает Sun со ссылкой на источник во дворце, все живущие поблизости от звездной четы получили подробный список правил поведения при встрече с королевской семьей. Так, согласно документу, при встрече с Меган и Гарри запрещается начинать разговор первыми, хотя можно пожелать доброго утра, если пара начала разговор первой. Запрещено прикасаться к собакам их высочеств, просить посмотреть на малыша Арчи, а также предлагать свои услуги по выгулу питомцев или присмотру за малышом.

Издание отмечает, что, получив такой список, соседи были удивлены и даже немного уязвлены.

«Все, кто живет в поместье, работает на королевских особ и знает, как вести себя с ними. Зачем был нужен этот список? По поводу королевы мы никогда ничего подобного не получали», — прокомментировал один из жильцов.

Соседи также возмутились правилом «не прикасаться к собакам», ведь для Англии погладить собаку соседа при встрече — абсолютно нормально.

В защиту Меган и Гарри можно отметить, что один из их питомцев бигль по имени Гай жил с герцогиней много лет еще задолго до ее брака. Пес уже старый и недавно перенес операции на передних лапах из-за переломов. Супруга принца очень переживает за своего любимца и боится, что ему могут причинить вред.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Британская королевская семьяМеган МарклМеган Маркл и принц ГарриМеган Маркл последние новостиМеган Маркл сегодняпринц ГарриПринц Гарри последние новости

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Меган Маркл и принц Гарри составили «список запретов» для своих соседей
Интересно?
Поделись с друзьями: