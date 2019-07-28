Жена Михайлова раскрыла подробности «скандала» на фестивале «Жара»

Супруга певца расставила все точки над «i» в истории своего конфликта с ведущим Константином Тарасюком.

Супруга популярного певца Стаса Михайлова Инна прокомментировала «скандал», который она якобы устроила в Баку на фестивале «Жара». Суть информации, поданной СМИ, состояла в том, что ей не понравилось желание ведущего вечера сравнить, «кто круче»: ее муж или Григорий Лепс. Из-за этого она потребовала уволить конферансье Константина Тарасюка, потому как такие сравнения при зрителях делать некорректно.

Тарасюк подтвердил, что был небольшой конфликт, но, по его мнению, ничего оскорбительного он не сказал. «Это был обычный диалог на красной дорожке, по сценарию. Для меня такая реакция совершенно непонятна!» — сказал Тарасюк порталу super.ru.

Инна Михайлова решила внести ясность, как все на самом деле было и разместила на своей странице в соцсети объясняющий пост.

«Увы, есть такая категория людей, которая из обычной просьбы, попрошу заметить, частного характера, из личного разговора и обращения, вырывают фразы из контекста, домысливают их, додумывают, ссылаясь на сомнительные источники, а потом преподносят всё это, как СКАНДАЛ, невиданных размеров!

Хочу расставить точки над «и». Я не присутствовала на красной дорожке, не пересекалась лично с ведущим мероприятия и не могло быть и речи о каком-то мифическом увольнении. Замечание было сказано по делу, за кадром, в личной беседе, причастному лицу, а заключалось оно в некорректности задаваемого вопроса всем проходящим по красной дорожке артистам», — написала Инна Михайлова в Instagram.

Еще она добавила, что фестиваль «Жара» получился достойным, красивым и запоминающимся.