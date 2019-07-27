ЗВЕЗДЫ

Бледанс оценила аппетитные формы Водонаевой

Модель надела вечернее платье для прогулки по Лос-Анджелесу.

Бледанс оценила аппетитные формы Водонаевой
Алена Водонаева. Фото: globallookpress

Алена Водонаева на протяжении месяца отдыхает с сыном в США. Модель мечтает однажды переехать в Америку. Пока что звезда наслаждается отпуском и колесит по городам, общается с местными жителями и заставляет наследника учить английский язык.

Также Водонаева решила на память поучаствовать в фотосессии. Модель прогулялась по вечернему Лос-Анджелесу рядом с парком аттракционов и морем. Для эффектных снимков Алена Водонаева выбрала облегающее вечернее платье в пол на тонких бретельках, с разрезом и в золотых пайетках.

К роскошному наряду звезда подобрала ботильоны на каблуке и массивную куртку. Платье выгодно подчеркнуло аппетитные формы Алены Водонаевой.

В Instagram модель призналась, что во время фотосессии была «жирной», а сейчас скинула три килограмма. В комментариях Эвелина Бледанс оценила фигуру модели. «Не худей! Такая попочка вкусняшка!» — написала телеведущая.

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Алена Водонаевазвездный стильплатьепутешествие по СШАЭвелина Блёданс

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Бледанс оценила аппетитные формы Водонаевой
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