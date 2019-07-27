Эвелина Бледанс поймала ядовитую рыбу в Черном море

Рыбалка у «особенного» сына получалась лучше, чем у звезды.

После отдыха в санатории Кисловодска и поездки в Крым Эвелина Бледанс вновь улетела на черноморское побережье. Вместе с «особенным» сыном Семой и друзьями телеведущая прокатилась на яхте, искупалась вдали от берега и села рыбачить.

Эвелина Бледанс призналась, что её девиз рыбака — «Когда клюёт, есть смысл ловить!». Именно поэтому звезде попалась ядовитая рыба-дракон. Друг показал телеведущей, как морское создание расправляет иглы в случае опасности. У Семы дела шли гораздо лучше, поэтому мальчик часто хвастался перед мамой богатым уловом.

Семейный отдых напомнил Эвелине Бледанс детство. Вместе с родителями и сестрой телеведущая ездила в Ялту, а также к подруге бабушки в Устюжну. Звезда вспомнила, что у отца получалось ловить огромных щук. Папин улов Бледанс считает настоящей рыбалкой, сейчас у неё так не получится.