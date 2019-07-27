65-летняя Успенская на мотоцикле появилась на сцене в Баку

65-летняя Любовь Успенская не скрывает, что много времени проводит в обществе молодежи. Она близко общается с Кети Топурией, Натальей Чистяковой-Ионовой, певицей Славой. Королева шансона не скрывает, что они подпитывают ее энергией. Возможно, что также молодые артисты сподвигают ее одеваться в откровенные наряды. Хотя ранее она отметила, что не носила бы мини, если бы у нее были некрасивые ноги.

Успенская старается показывать только красивые части тела. Поэтому она облачилась в блестящее мини-платье и ботфорты для выступления на фестивале «Жара» в Баку. Более того, певица придумала эффектный способ появления на сцене. На глазах публики она проехалась на мотоцикле, за рулем которого был мужчина. Они остановились у края сцены, и Любовь начала исполнять свой хит «Давай наяривай».

Публика с восторгом встретила артистку. Люди подпевали ей и одарили звезду аплодисментами. В соцсети Успенская поделилась кадрами с концерта. «Когда я предложила идею с появлением на байке для выступления — не было ни одного человека, который засомневался бы в том, что это будет действительно круто», — поделилась певица. Она также дала интервью журналистам, пояснив, что старается не оставать от молодежи.

Поклонники восхитились смелостью Любови. «Ну что тут скажешь… восторг и аплодисменты», «Дерзкая Любочка, восхищаюсь!», «Боже, какая же вы все-таки роскошная», «Какая же вы крутая», «Вот молодец! Просто молодец», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что исполнительница вновь собирается стать мамой. Успенская планирует прибегнуть к ЭКО и занимается поиском донора.