ЗВЕЗДЫ

Нюша в купальнике устроила фотосессию на побережье в Таллине

Певица успела искупаться и позагорать перед выступлением.

Нюша в купальнике устроила фотосессию на побережье в Таллине
Нюша. фото: globallookpress.com

Недавно певица Нюша переехала с семьей в загородный дом. В прошлом году она стала мамой, поэтому решила, что ей нужно жилье побольше. Теперь девушка совмещает материнство и карьеру. Она без проблем путешествует со своей восьмимесячной дочкой. К слову, артистка успела быстро вернуться в форму, поэтому теперь регулярно делится пикантными снимками, демонстрируя стройную фигуру.

За несколько дней до своего концерта в Таллине, который состоится вечером 27 июля, Нюша приехала в Эстонию и позволила себе отдохнуть вместе с мужем. Она даже сняла забавное видео, показав, как проводит время с Игорем Сивовым у бассейна. Как оказалось, они не обходятся на отдыхе без книг. Позже возлюбленному артистки пришлось уехать, а девушка дождалась дня выступления и устроила фотосессию на побережье.

В соцсети Нюша поделилась снимками, на которых запечатлена в черном слитном купальнике с оголенным плечом. Он идеально подчеркнул ее талию и стройные ноги. Поклонники пришли в восторг от образа звезды. Многие отметили, что она стала еще привлекательнее после родов. «Ух ты ж, какая богиня», «Ждём еще фоточек», «Такая худая. Фигура огонь», «Даже не узнал вас сразу, Нюша», — прокомментировали пост подписчики.

Добавим, что певица этим летом решила внести свой вклад в защиту окружающей среды. Она призвала поклонников отказаться от вредных для планеты химикатов и пластика, сделать выбор в пользу альтернативных источников энергии. Недавно Нюша даже примерила алое бикини из переработанного пластика. Стоимость таких купальников варьируется от 500 рублей до 10 тысяч.
А вам нравится фигура Нюши?

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Нюша в купальнике устроила фотосессию на побережье в Таллине
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