Виктория Боня прошлась с дочкой по магазинам в Монако

Виктория Боня очень много путешествует. Порой за неделю она может сменить несколько стран. Девушка признавалась, что за границей ей гораздо чаще поступают предложения о съемках в разных проектах. Не так давно она рассказала о плюсах и минусах жизни за границей. Например, ей нравится, что люди в Европе вежливые, но при этом там очень дорогая медицина. Очень часто светская львица бывает в Монако, так как именно там в свое время она жила с экс-возлюбленным Алексом Смерфитом.

Не так давно Боня вновь приехала в карликовое государство. Несмотря свой плотный рабочий график, она всегда находит время для своей дочери Анджелины. 25 июля Виктория провела вечер на гала ужине, так как была ведущей мероприятия. После этого она смогла побыть с наследницей. На следующий день они отправились по магазинам. Светская львица засняла на камеру, как ее дочка внимательно ходит между рядов с игрушками.

«Она пойдет посмотрит десять раз. Они ничего не хватает сразу. Она всегда знает точно, что она хочет», — рассказала Боня. «Очень разборчива в шопинге», — добавила она. Анджелина в итоге нашла то, что искала — слайм ( игрушку в виде вязкого желеобразного материала, — Прим. ред.). Девочка взяла две разные упаковки, а когда мама предложила взять ей еще что-нибудь, то она отказалась.

После этого Виктория отправилась уже в другой магазин и набрала целую корзинку косметики. В последнее время она активно развивает свой бьюти-блог, поэтому обновляет косметичку регулярно. «Мам, я спать хочу», — вдруг заявила Анджелина. Девочка успела утомиться от покупок. Примечательно, что позже Боня поделилась видео, на котором ее наследница гуляет на улице в цветном платье.