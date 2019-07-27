ЗВЕЗДЫ

Алексей Чадов провел отпуск с подросшим сыном на острове Крит

Актер поделился трогательными фото с наследником.

Алексей Чадов провел отпуск с подросшим сыном на острове Крит
Алексей Чадов. фото: globallookpress.com

Алексей Чадов — успешный актер. Не так давно он снялся в сериале «Улетный экипаж», в котором сыграл главную роль. Даже при таком плотном рабочем графике артист не забывает и о своем сыне Федоре. Он старается проводить с ним все свободное время. Прошлым летом Алексей вместе с ним отдыхал в Италии, а в этом году он решил свозить его на остров Крит. Несколько недель мужчина делился снимками со Средиземного моря.

Во время отпуска Чадов много купался и загорал. Как известно, он давно занимается спортом, чтобы находиться в форме. Также он катался на яхте со своим наследником. На одном из снимков Федор в шортах, футболке и спасательном жилете показывает, что ему все нравится. На другом фото мальчик позирует с отцом для селфи. «Время летит», — написал Алексей. По всей видимости, он удивился тому, как быстро растет его сын.

Поклонники с ним согласились. Многие отметили, что мальчик очень похож на своего знаменитого папу. «Ух ты! Сынуля какой взрослый», «Красавцы», «Боже, как мило. Папино счастье», «Хороший парень растёт!», «Красавец ваш сын. Очень солнечно! Уже не маленький. Так классно и трогательно», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Чадов обожает машины и с раннего возраста начал садить за руль своего наследника. Правда, мальчик управлял электроавтомобилем. С мамой малыша Агнией Дитковските Алексей познакомился на съемках фильма «Жара». Вскоре они начали встречаться, а в 2012 году сыграли свадьбу. Через два года у них родился сын, но это событие не укрепило их отношения. В 2015 году пара объявила о расставании. Они поддерживают дружеские отношения, но вот Федору про развод еще не рассказали.

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Агния ДитковскитеАлексей Чадовзвездные дети

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Алексей Чадов провел отпуск с подросшим сыном на острове Крит
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