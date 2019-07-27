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Хилькевич воссоединилась с дочками после отпуска

Актриса целую неделю провела с мужем на островах в Испании.

Хилькевич воссоединилась с дочками после отпуска
Анна Хилькевич с дочкой. фото: instagram.com/annakhilkevich/

Анна Хилькевич в августе отметит четвертую годовщину со дня свадьбы с бизнесменом Артуром Волковым. Актриса воспитывает двоих детей: трехлетнюю Арианну и Марию, которой через несколько недель исполнится годик. С одним ребенком девушка справлялась без проблем, а вот став мамой во второй раз, ее жизнь изменилась. Артистке пришлось отказаться от тусовок и встреч с подругами, чтобы больше времени проводить с наследницами.

Минувшей зимой Анна взяла в отпуск няню, но даже это не помогло звезде полностью насладиться отдыхом. После неудачного опыта этим летом актриса уехала в Испанию уже без детей. Пока за девочками приглядывали бабушки и дедушки, супруги веселились на Ибице и Майорке. Артистка позже рассказал о преимуществах таких путешествий. Влюбленные отправилась на отдых налегке, они ничего не планировали, а просто действовали по ситуации. Даже вещей Анна и Артур решили брать совсем немного, что очень облегчило их жизнь.

Однако 27 июля Хилькевич вернулась в Россию. После недельной разлуки она была рада вновь оказаться рядом с дочками. В соцсети девушка поделилась трогательным фото с наследницами, играющими на природе. «Ну, вот мы и дома! Ещё один флажок на моей личной карте мира поставлен. Ведь кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает!», — написала она.

Анна отметила, что старается делать так, чтобы и подниматься по карьерной лестнице и уделять время семье.

«Вот раньше, например, я считала, что дети мешают строить карьеру, да, с какой-то стороны это это так, но на своём опыте я поняла, что можно оставаться счастливой мамой, успешной женщиной, заботливой женой и дочкой одновременно! А если вы в декрете и не хотите идти на работу, или вдруг вы хотите поменять профессию, то со следующего года у мамочек в декрете появится возможность во время своего декретного отпуска получить доп. образование. Ай да за третьим! Шутка», — добавила актриса.

А вам дети дают отдохнуть в отпуске?

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Хилькевич воссоединилась с дочками после отпуска
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