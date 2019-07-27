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У сына Чеховой появился нервный тик после развода родителей

Телеведущая негодует, так как в случившемся врачи обвиняют ее.

У сына Чеховой появился нервный тик после развода родителей
Анфиса Чехова. фото: globallookpress.com

Анфиса Чехова много путешествует, занимается йогой и, конечно, часто посещает салоны красоты, чтобы оставаться молодой и красивой. При этом она успевает еще и заботиться о семилетнем сыне Соломоне. С отцом мальчика Гурмамом Баблившвили телеведущая развелась в 2017 году. Теперь она сама заботится о ребенке, но не без помощи няни. Она регулярно возит его на моря, балует, но вот постоянно находиться рядом с наследником у нее не всегда получается.

Как оказалось, Соломон тяжело перенес развод родителей. Вскоре врачи обнаружили у него болезнь — нервный тик. Теперь, когда Чехова вынуждена оставить его на время ради работы, малыш начинает опасаться, что больше не увидит маму.

«Когда возвращаюсь домой, он говорит: „Мамочка, ты пришла навсегда?“. То есть ребенок думает, что я к нему не навсегда прихожу. Я же с детства с ним разлучалась. Он по два месяца гостит в Грузии, потому что там его бабушки, там живет папа. Я не могу не отпускать его на лето. А потом он приезжает, и у него нервный тик», — поделилась телеведущая.

41-летнюю Анфису возмущает, что в случившемся врачи обвиняют ее. По мнению специалистов, она должна быть с ребенком постоянно до его совершеннолетия. Однако у девушки просто нет такой возможности, отказаться от работы она не может. «Вызываю врача-кинестезиолога. Он говорит: „У него глаз дергается, потому что он по вас скучает, его нельзя так надолго отпускать“. И все! Я довела ребенка до нервного тика», — негодует Чехова. Она подчеркнула, что, погостив у отца, мальчик приходит домой с тиком. Также болезнь может проявиться, даже если он посетит садик.

Чехова и Татьяна Лазарева. фото
Чехова побеседовала с Татьяной Лазаревой. фото: кадр из YouTube-шоу Татьяны Лазаревой

О проблемах с ребенком телеведущая рассказала Татьяне Лазаревой для ее YouTube-шоу. Примечательно, что перед началом разговора Лазарева отметила, что со стороны кажется, будто у Чеховой вообще нет никаких проблем, но в итоге выяснилось, что девушке приходится непросто. Если раньше она распределяла обязанности с мужем, то теперь со всем пытается справиться в одиночку.

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У сына Чеховой появился нервный тик после развода родителей
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